В Подмосковье стартовал Международный парусный турнир Tenzor International Cup

В пятницу в Пестово состоялся первый гоночный день в рамках I этапа Международного парусного турнира Tenzor International Cup 2024. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Соревнования открыли спортивную программу ПМЭФ-2024.

На старт вышли 30 команд и 125 яхтсменов из шести стран. В их числе 9 участников Олимпийских игр разных поколений и более 15 победителей и призеров чемпионатов мира и Европы в разных классах яхт, победители мировых оффшорных регат, а также многочисленные чемпионы национальных серий и Кубков по парусному спорту. Яхтсмены соревновались в динамичных гонках с пересадками на спортивных яхтах класса MX700.

В судейскую коллегию на первом этапе турнира вошли 10 высококвалифицированных судей всероссийской и международной категории под руководством главного судьи — Анны Деяновой.

По итогам соревнований в воскресенье, 2 июня, будут определены победители и призеры, а также разыграны специальные номинации в женском зачете, детском дивизионе Tenzor Cup Junior, «лучшем дебюте» и других.

Первый этап регаты посвятили памяти Игоря Викторовича Ченцова, первого председателя президиума Всероссийской Федерации парусного спорта. При его участии почти за 30 лет работы в Московской и Всероссийской Федерациях парусного спорта в России прошли десятки крупных международных парусных соревнований и семинаров.

Турнир Tenzor Cup проходит с 2020 года, а в 2022 году он получил звание международного. Тогда в регате приняли участие 32 команды и порядка 150 спортсменов из пяти стран, было проведено 66 гонок и разыгран призовой фонд в размере 1,2 млн рублей. В 2022 году победу в турнире одержала команда «Русские богатыри».

В гонках 2023 года выиграла команда «Ахмат». Призовой фонд этого года составит 2 млн рублей. Он учрежден титульным партнером соревнований — финансово-правовой группой компаний Tenzor Consulting Group.

Проект проходит при поддержке всероссийской Федерации парусного спорта, Фонда Росконгресс и Центра подготовки сборных России. Информационную поддержку оказывает министерство культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.