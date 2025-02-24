В Подмосковье состоялись лыжные гонки памяти Анфисы Резцовой

В Химках провели Первенство по лыжным гонкам памяти Заслуженного мастера спорта, трехкратной чемпионки Олимпийских игр Анфисы Резцовой. Более 300 химчан присоединились к соревнованиям на стадионе «Снежинка», сообщает пресс-служба администрации округа.

Гонки прошли в свободном стиле и включили несколько возрастных категорий. Самые юные спортсмены, 2015 года рождения и младше, преодолели дистанцию 700 метров. Участникам младшей, средней и старшей групп предстояло пройти три километра.

«Любой спорт очень хорошо развивает личностные качества: дисциплина, целеустремленность и воля к победе. Эти качества полезны не только в спорте, но и в повседневной жизни, помогая достигать поставленных целей и преодолевать трудности», — подчеркнула депутат Совета депутатов Юлия Мамай.

Стартовые номера лыжникам были определены жеребьёвкой, обеспечивая равные условия для всех участников. Турнир не только позволяет выявить сильнейших лыжников, но и сохраняет память о выдающейся спортсменке, вдохновляя новые поколения на спортивные достижения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.