В Подмосковье прошли всероссийские соревнования по греко-римской борьбе

В Мытищах прошли IV всероссийские соревнования по греко-римской борьбе, посвященные образованию прокуратуры Московской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В Центре единоборств спортивного комплекса «Строитель» выступали юноши в возрастной категории 13-15 лет из 18 регионов Российской Федерации: Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Оренбургской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Москвы, Марий-Эл и Луганской Народной Республики.

Соревнования по греко-римской борьбе, посвященные образованию прокуратуры Московской области, проводятся на территории городского округа Мытищи с 2022 года. Первый турнир был посвящен 300-летию прокуратуры России. В дальнейшем соревнования проходили под эгидой областного ведомства. В 2024 году турнир получил статус всероссийского.

IV всероссийские соревнования по греко-римской борьбе, посвященные образованию прокуратуры Московской области, прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России» 3 ноября в городском округе Мытищи (Московская область).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе обновили крупнейший в округе спортивный комплекс «Орион». Глава региона посетил микрорайон Железнодорожный, чтобы пообщаться с тренерами и юными спортсменами.

«Хочу поблагодарить тренеров, всех, кто занимается с детьми. Мы ценим этот труд. Сейчас в спорткомплексе тренируется почти 1,5 тыс. человек. Рассчитываем, что после всех работ в среднем его будут посещать свыше 3 тыс. ежедневно», — заявил Воробьев.