В Подмосковье прошли соревнования по кинологическому спорту «Звезды аджилити»

В Дмитрове прошли международные соревнования по кинологическому спорту «Звезды аджилити». Участие в них приняли 250 четвероногих спортсменов самых разных пород. Безупречную организацию мероприятия и здоровье всех участников обеспечили специалисты Дмитровской ветеринарной станции. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Аджилити — популярный вид кинологического спорта, в котором собака под руководством хендлера преодолевает различные препятствия. Соревнования требуют от животных отличной физической формы и здоровья, а от владельцев — ответственного подхода к ветеринарному благополучию своих питомцев.

Сотрудники государственной ветеринарной службы осуществляли обязательный ветеринарный контроль на всех этапах соревнований. Их задача заключалась в проверке готовности собак к состязаниям и подтверждении их безопасности для окружающих. Благодаря работе ветеринарных специалистов доберманы, лабрадоры, шпицы, алабаи и другие породы смогли продемонстрировать все свои лучшие качества.

Соревнования превратились в красочное шоу, где собаки показали невероятную силу, выносливость, скорость и грацию, преодолевая сложную полосу препятствий.

Специалисты государственной ветеринарной службы Московской области напоминают владельцам животных, что оформить все необходимые ветеринарные сопроводительные документы, включая ветеринарные паспорта, можно в любой государственной ветеринарной станции региона. Это обязательное требование не только для участия в соревнованиях, но и для безопасной перевозки питомцев, а также для защиты их здоровья.

Найти информацию о работе ветстанций и адреса можно на интерактивной карте портала «Мой АПК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.