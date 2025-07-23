В Подмосковье пройдут два пляжных фестиваля в выходные

Серпухов и Лыткарино примут 26 и 27 июля спортивный фестиваль в рамках нового уникального проекта «Звездное лето в Подмосковье», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​«Звездное лето в Подмосковье» — это серия спортивных тренировок и мастер-классов для жителей и гостей региона, предпочитающих летний отдых у воды. Тренировки проводят титулованные спортсмены, чемпионы и призеры Олимпийских игр, а также известные артисты и участники телепроекта «Титаны».

Для отдыхающих на пляже открытые занятия проведут: шестикратный чемпион России по футболу, чемпион мира по пляжному футболу Александр Филимонов, чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров, победительница Спартакиады молодежи России по пляжному волейболу Елена Федчук, победитель шоу «Титаны», учитель физической культуры из Коломны Николай Бобылев, финалист шоу «Титаны», чемпион России по кроссфиту, победитель Кубка Мира по кросслифтингу Геннадий Мальковский, а также участница шоу «Титаны», президент Федерации пилонного спорта и воздушной гимнастики России Полина Волчек.

​Все любители пляжного отдыха смогут вместе с опытными спортсменами выполнить бодрящую разминку, поиграть в подвижные игры, а также принять участие в увлекательных мастер-классах и интерактивах для всей семьи с розыгрышем ценных призов.

​Главным событием дня станет серия волейбольных матчей, в которых команда звездных гостей попытается обыграть коллективы местных жителей. Завершится мероприятие большой освежающей «перестрелкой» из водного оружия и автограф-сессией с именитыми спортсменами.

​Всего в текущем летнем сезоне запланировано несколько спортивных пляжных фестивалей в разных округах Подмосковья. В расписание фестиваля могут быть внесены изменения в зависимости от погодных условий — следите за публикациями пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

26 июля 2025 года с 11:30 до 14:30.​ г.о. Серпухов, зона отдыха на набережной реки Ока (пляж «Мальдивы»).

27 июля 2025 года с 11:30 до 14:30. г.о. Лыткарино, пляж в лесопарковой зоне отдыха «Волкуша».

​Проект «Звездное лето в Подмосковье» проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.

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