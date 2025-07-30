В Подмосковье пройдет третий этап Tenzor Elite Cup 2025

Предстоящая регата включена в ЕКП Минспорта России (номер ЕКП 2038500016030739) в статусе международного соревнования. Организатором всей серии выступает сеть яхт-клубов Tenzor Sailing Club – действующий член Всероссийской федерации парусного спорта.

Соревнования Tenzor Elite Cup 2025 являются одним из крупнейших событий в мире парусного спорта, собирающим под парусами яхт класса MX700 лучших спортсменов страны, а также интернациональные команды. Этот проект по сложившейся традиции развивает социально значимые инициативы и направления. Каждый сезон мы чтим память выдающихся людей в парусном спорте, раскрывая темы преемственности поколений, патриотизма и высших достижений в спорте. В программу турнира интегрированы детские парусные соревнования Tenzor Cup Junior, которые знакомят детей с 7 до 13 лет с миром парусного спорта и способствуют популяризации дисциплины среди массовой аудитории. Кроме того, оргкомитет уделяет внимание береговой программе для детей и взрослых, включая встречу детей с чемпионами и олимпийцами, а также проведению обучающих семинаров по основам и правилам парусного спорта, деловых сессий по перспективам его развития.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.

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