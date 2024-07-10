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В Подмосковье пройдет первенство России по гребному слалому

Жителей и гостей Сергиево-Посадского городского округа приглашают понаблюдать за гонками по гребному слалому, которые пройдут с 12 по 16 июля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первенство состоится в поселке Богородское на канале гребного слалома (квартал 12-й МЭЗ, д. 68б). Вход свободный.

Соревнования делятся по двум возрастным группам: первенство России по гребному слалому до 17 лет и Юность России до 15 лет.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.