В Подмосковье пройдет юбилейная «Манжосовская лыжная гонка» 31 декабря

В канун Нового года, 31 декабря, в Московской области состоится одно из старейших спортивно-массовых мероприятий — традиционная «Манжосовская лыжная гонка». В этом году старт этому лыжному забегу в Подмосковье будет дан уже в 55-ий раз, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Онлайн регистрация на юбилейный старт легендарной лыжной гонки откроется 20 декабря 2024 года в соцсетях и на официальном сайте Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной, где будет опубликована ссылка для заполнения регистрационной формы. Дополнительная регистрация с платными слотами уже открыта по ссылке. Лимит бесплатных слотов в 2024 году — 1300 стартовых пакетов. Каждый участник получит индивидуальный стартовый номер участника и уникальную медаль финишера.

Участниками 55-й «Манжосовской лыжной гонки» станут порядка 1 500 любителей лыж и здорового образа жизни разных возрастов. В прошлом году после старта регистрации лимит слотов для участия был исчерпан за два часа, так как ежегодно это мероприятие вызывает большой ажиотаж.

В этом году участникам соревнований предложены несколько дистанций: 600 м, 1,2 км, 3 км, 6 км и 18 км.

«Манжосовская лыжная гонка» — одна из старейших лыжных гонок в Московском регионе. Впервые она была проведена в 1969 году и вот уже более полувека собирает в Одинцове лыжников со всего Подмосковья и Москвы. Возраст участников от 3 до 90 лет. Наряду с любителями в гонке традиционно принимают участие профессиональные лыжники.

Открытие мероприятия состоится в 10:00 31 декабря по адресу: Одинцовский городской округ, ул. Манжосовская д. 1, «Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха».

Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям заявил, что в Подмосковье будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены. Губернатор также поблагодарил депутата, хоккеиста Вячеслава Фетисова, хоккеиста Александра Овечкина, футболиста Игоря Акинфеева за спортивные проекты, которые проводятся в регионе.

«Вы делаете очень важное дело. Огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы, и согласитесь, это вдохновляет, это позволяет человеку стремиться к чему-то высокому. Одно дело — мечтать, а другое — говорить с тем, кто добился успеха и умеет побеждать», — сказал глава региона.