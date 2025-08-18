В Подмосковье подвели итоги первого дня Кубка Акинфеева

В Подмосковье на стадионе «Новые Химки» завершился первый соревновательный день международного Кубка Игоря Акинфеева по футболу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Все 20 команд лучших футбольных школ стран СНГ сыграли по два матча в своих группах и набрали первые очки.

​В группе А лидирующую позицию с шестью набранными очками заняли юные футболисты калининградской «Балтики». Им удалось одержать две уверенные победы, оба раза со счетом 4:0. Балтийцы одолели донецкий «Шахтер» и «Академию футбола им. А.Момунова» из Киргизии. На втором месте в группе А с четырьмя очками закрепился подмосковный «Мастер-Сатурн». Команда из Московской области со счетом 1:0 нанесла поражение владикавказской «Алании» и сыграла вничью с «Шахтером» из Донецка — 0:0. Также не удалось выявить победителя в матче между «Аланией» и «Академией футбола им. А.Момунова». Встреча завершилась со счетом 2:2.

​Группу Б по итогам первого дня турнира возглавили «Крылья Советов». Самарцы взяли верх над столичной академией «Спарта» и над «Академией футбола Крыма» из Евпатории. Оба матча закончились со счетом 2:0. В свою очередь крымчане одержали победу над «Химками» — 2:1, что позволило им выйти на второе место в группе с тремя очками. За ними с двумя набранными очками расположился тульский «Арсенал». Канониры дважды сыграли вничью: с «Химками» — 0:0, и со «Спартой» — 1:1.

​В группе В на первом месте с шестью очками расположился «Зенит» из Санкт-Петербурга. Юные футболисты с берегов Невы со счетом 7:0 обыграли казанский «Рубин» и со счетом 4:1 выиграли у «Строгино» из Москвы. У московского ЦСКА в копилке три очка. Армейцы с минимальным перевесом в счёте завершили встречу с «Альтаиром» из Республики Башкортостан — 1:0. Затем красно-синие в матче с «Рубином» дважды поразили ворота казанцев, оставив свои в неприкосновенности — 2:0. Замыкает тройку лидеров группы В «Строгино»: москвичи нанесли поражение «Альтаиру» — 1:0.

Команда «Альтаир» из Республики Башкортостан выступает вне зачета, так как была заявлена на турнир в последний момент в связи с отказом от участия команды из ЮАР. Все очки, набранные в играх с этой командой, не учитываются.​

И группу Г сенсационно возглавил футбольный клуб «Родина» из Москвы. На счету столичных спортсменов две победы и шесть очков. Одну из побед «Родина» одержала над действующими обладателями Кубка Акинфеева — московским «Локомотивом» — 1:0, а во втором матче был повержен «Краснодар» — 2:1. По три очка набрали «Локомотив» и минское«Динамо». В очной встрече железнодорожники со счетом 2:0 одолели гостей из Белоруссии, а динамовцы в свою очередь со счетом 4:0 переиграли «Алмаз-Антей» из Санкт-Петербурга. Также «Краснодар» сыграл вничью 0:0 с «Алмаз-Антей».

​Матчи группового этапа продолжатся 18 августа на стадионе «Новые Химки», а 20 августа зрителей ждет большой финал на Арене Химки. В этот же день на арене пройдет гала-матч с участием футбольных звезд: «Сборная ЦСКА» сыграет против «Сборной друзей Акинфеева».

Кроме классического футбольного турнира спортсмены соревнуются в еще двух игровых дисциплинах: киперболе и кипербатле. Кипербол — это авторский формат игры в футбол, разработанный Игорем Акинфеевым, где в каждом матче разыгрывается шесть очков — четыре в основное время и два очка в обязательной серии послематчевых пенальти. Таким образом, в киперболе окончательный результат игры всегда определяется в серии пенальти. Еще одна динамичная дисциплина — кипербатл — представляет собой захватывающую вратарскую «перестрелку», где два голкипера по очереди наносят удары по воротам друг друга.

Обладателем Кубка Игоря Акинфеева в 2018 году и 2019 году стала команда «Мастер-Сатурн» (Московская область), в 2021-м победили ребята из ФК «Строгино» (Москва), в 2022-м — из ФК «Чертаново» (Москва), а последние два года (2023 и 2024) трофей завоевывал московский «Локомотив».

Кубок Игоря Акинфеева по футболу проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.