В Подмосковье открылись более 370 катков для зимнего отдыха

В Московской области для любителей зимних видов спорта открылись свыше 370 катков, а всего в сезоне будет работать 794 площадки, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» в регионе открыты более 370 катков. Всего в этом сезоне для жителей и гостей области подготовлено 794 площадки для катания на коньках. Для удобства посетителей 52 катка, из которых 48 расположены в парках, оборудованы искусственным льдом и пунктами проката инвентаря.

Все катки соответствуют единым стандартам безопасности и комфорта. На площадках с искусственным льдом работают теплые раздевалки, сушки для обуви и удобная система доступа.

В регионе стартовал V сезон проекта «Выходи во двор», в рамках которого звезды российского хоккея проводят товарищеские матчи с жителями. Первая игра прошла в Дмитрове, следующие состоятся в Долгопрудном, Наро-Фоминске, Подольске, Серпухове, Павловском Посаде, Балашихе, Талдоме, Солнечногорске и Люберцах.

Для детей организована серия бесплатных тренировок «Красная Машина Двор – связь поколений». До середины марта на открытых катках парков профессиональные тренеры обучают катанию на коньках и хоккею. Занятия проходят в Пушкино, Лобне и Балашихе по расписанию.

Информация о мероприятиях и объектах размещена на портале «Спорт Подмосковья», а записаться на катки с искусственным льдом можно через платформу «Добродел».

В числе крупнейших открытых катков региона — площадки в Королеве, Богородском, Орехово-Зуевском, Шатуре, Жуковском, Люберцах, Красногорске, Сергиево-Посадском, Балашихе и Кашире. Кроме катков, в этом сезоне подготовлены 165 лыжных трасс общей протяженностью 722 километра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.