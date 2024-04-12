В Подмосковье обеспечат все условия для реализации комплекса ГТО

Мособлдума приняла закон, согласно которому расходные обязательства Подмосковья в области физкультуры и спорта дополняются обеспечением условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), передает корреспондент РИАМО.

«Внедрение комплекса ГТО — один из рычагов для развития массового спорта в регионе. О важности этого направления говорил президент РФ Владимир Путин в своем послании. По его поручению с 2025 года будет предоставляться налоговый вычет для всех, кто сдает нормативы ГТО», — сказала председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы Линара Самединова.

Она добавила, что в настоящее время в Подмосковье работают 68 центров тестирования ГТО. За прошлый год нормативы сдавали 72,5 тыс. жителей Московской области, из них 55,5 тыс. получили знаки отличия ГТО — золото, серебро или бронзу.

Всего к движению ГТО на сайте присоединились 1,2 млн жителей Подмосковья.

Комплекс ГТО состоит из 18 ступеней, в соответствии с возрастными группами от 6 до 70 лет и старше, и нормативов по 3 уровням трудности, соответствующих золотому, серебряному и бронзовому знакам.

Нормативы измеряются в минутах, секундах, метрах, сантиметрах и количествах раз в зависимости от вида испытаний. Подразделяются на обязательные испытания (тесты) и испытания по выбору.

За успешное выполнение нормативов вручаются знаки отличия — бронзового, серебряного и золотого достоинств в каждой возрастной ступени.

Обладатели значка среди абитуриентов могут претендовать на дополнительные баллы при поступлении в университет. Студенты, которые получили золотой знак отличия ГТО, могут получить повышенную государственную академическую стипендию.

С 2025 г., согласно заявлению Владимира Путина, граждане, успешно сдавшие ГТО, получат налоговые вычеты. Цель этого поощрения — увеличить число людей, регулярно занимающихся спортом.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.