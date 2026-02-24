В Подмосковье 26 февраля пройдет жеребьевка Школьной лиги

Жеребьевка областного этапа Школьной лиги Московской области состоится 26 февраля 2026 года в прямом эфире. Команды распределят по четырем дивизионам, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Трансляция жеребьевки пройдет в официальном сообществе Школьной лиги во «ВКонтакте». По итогам распределения в каждом из четырех дивизионов выступят по 14 команд.

Всего в областном этапе примут участие 336 школьных команд. Соревнования пройдут по четырем видам спорта: баскетбол 3х3, волейбол, футзал и шахматы. В каждой дисциплине заявлено по 56 команд. В баскетболе 3х3 и волейболе мальчики и девочки выступят в отдельных зачетах, в футзале сыграют только команды юношей, а в шахматах предусмотрен смешанный формат.

Игры состоятся в марте и апреле 2026 года. Победители дивизионов выйдут в «Финал четырех». В сезоне 2025/2026 Единой школьной лиги запланировано более 15 тыс. соревнований с участием свыше 50 тыс. учащихся из 650 школ Подмосковья. Проект реализуется по федеральной программе «Спорт России» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.