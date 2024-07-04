В Подмосковье 12 июля начнется фестиваль «Сильные фигуры»

В подмосковном Дмитрове с 12 по 13 июля пройдет фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В первый день фестиваля, 12 июля, на территории клуба «Forest Hills» состоится международный турнир по гольфу, а 13 июля пройдет матчевая встреча по гольфу между сборной России и сборной мира. Также во второй день фестиваля зрители смогут насладиться соревнованиями по керлингольфу среди известных российских спортсменов.

Свое участие в турнире подтвердили: двукратная чемпионка олимпийских игр по фехтованию, многократная чемпионка мира и Европы Софья Великая, победитель олимпиады в гребле на каноэ, многократный чемпион мира и Европы Максим Опалев, олимпийская чемпионка в прыжках в длину, многократная чемпионка мира и Европы Татьяна Лебедева и трехкратная победительница Олимпиады в синхронном плавании, многократная чемпионка мира и Европы Александра Пацкевич, а также многие другие прославленные спортсмены.

Вместе с тем на полях фестиваля состоится круглый стол на тему «Спорт и туризм: новые перспективы развития». В нем примут участие депутаты Госдумы, руководство Московской области и Дмитровского округа, а также представители отельного бизнеса.

В роли ведущих фестиваля выступят актриса Анастасия Стежко и российская теннисистка Наталья Вихлянцева.

Подробную информацию о фестивале можно найти на официальном сайте мероприятия: сильныефигуры.рф.

Мероприятие состоится 12 и 13 июля по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, деревня Матвейково, гольф-клуб «Forest Hills».

Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» проходит с 2019 года. В его программе — турниры по гольфу, керлингольфу, теннису, бильярду, тэг-регби, шахматам и шашкам. В соревнованиях принимают участие олимпийские чемпионы разных лет, известные государственные деятели и сборные команды зарубежных стран.

На сегодняшний день состоялось уже 17 фестивалей. Суммарно в спортивных мероприятиях приняли участие представители более чем 40 стран мира. Организаторы уделяют большое внимание благотворительным программам, проводят открытые уроки для детей, а также сеансы одновременной игры по шахматам с известными гроссмейстерами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.