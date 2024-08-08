В Подмосковье 10 августа определится победитель Ovi Cyber Cup по киберхоккею

За кубок турнира Ovi Cyber Cup по киберхоккею борются 16 спортсменов. Призовой фонд соревнований составляет 1 млн рублей. Матчи пройдут с 8 по 10 августа, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта.

8 и 9 августа состоятся матчи группового этапа и плей-офф Ovi Cyber Cup. Следить за играми можно будет в прямом эфире в сообществах Liga Pro и Ovi Cup ВКонтакте.

Финал киберспортивного турнира, где определится победитель и серебряный призер, состоится в специальной игровой зоне на «Арене Мытищи». Игра за «бронзу» пройдет 8 августа. Кроме того, 10 августа в Мытищах пройдут решающие матчи по киберхоккею в рамках Liga Pro Major 2024, где сыграют профессиональные киберхоккеисты.

Заявку на участие в турнире мог подать любой желающий. На протяжении отборочных этапов киберспортсмены состязались друг с другом в хоккейном симуляторе «NHL». Всего прошло шесть квалификационных турниров. По итогам отбора определились 16 претендентов на пьедестал Ovi Cyber Cup.

В решающих киберхоккейных баталиях сыграют две пары, среди которых определится победитель, серебряный и бронзовый призеры.

Большой финал пройдет в заключительный день турнира. Следить за встречами будут все гости Кубка Овечкина, в том числе и сам легендарный капитан «Вашингтон Кэпиталз».

Кибертурнир Ovi Cyber Cup и хоккейные соревнования имени Александра Овечкина проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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