В Орехово-Зуевском округе прошло первенство по дзюдо

Приветственный поклон перед боем. 4 минуты на татами один на один. Суть поединка двух спортсменов — одержать победу с помощью техники бросков и болевых приемов.

«Дзюдо — это вид единоборств, где не включена ударная техника. Это более мягкое и более лояльное, но сила и скорость там очень нужна и воля также, потому что соперника нужно побороть и победить с помощью приемов, бросков и также борьбы в партере, удушающих, удержании, болевых приемов», — поделился Николай Семин, тренер по дзюдо и самбо спортивной школы «Феникс» г. Ликино-Дулево.

Во Дворце спорта «Молодежный» в Куровском прошло первенство Московской области по дзюдо. На татами встретились 34 команды из разных уголков Подмосковья. Более 350 юношей до 15 лет боролись в шести весовых категориях — от 34 до 55 кг, демонстрируя мастерство и волю к победе.

Олег Борисов, президент Федерации дзюдо Московской области уточнил, что с каждым годом развитие и популяризация дзюдо в области идет в гору.

«Сегодня лучшие, что завоевывает медали, отбираются на первенство Центрального федерального округа. Воспитание характера, силы, воли, ловкости и для здорового образа жизни, и для спорта — это хороший вектор», — отметил он.

Новые правила в дзюдо вступили в силу с 1 января этого года.

«После каждого олимпийского цикла, после 4-х лет идут изменения в правилах. Вернули старую оценку — юко. Она сейчас действует. Эти соревнования проходят по новым правилам, они первые в этом году, поэтому для судей это нововведение, тем более, для молодых судей — это прекрасный опыт. Также разрешили выходы за татами, больше разрешили бороться, нетрадиционные захваты. Сейчас мы больше смотрим на борьбу, нежели мы стараемся наказать спортсмена, поэтому это прекрасные нововведения. В первенстве до 15 лет разрешены все технические действия, кроме удушающих», — сказал Максим Сергачев, судья первой категории.

На следующий день после борьбы юношей на татами вышли девушки. А уже в феврале во Дворце спорта «Молодежный» будет проходить первенство России и чемпионат России по дзюдо ката.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.