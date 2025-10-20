В Орехово-Зуеве после капитального ремонта открылся стадион «Торпедо»

Стадион «Торпедо» открылся после капитального ремонта в Орехово-Зуевском городском округе 18 октября. В 2025 году на спортивном объекте были завершены масштабные работы по обновлению инфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Ремонт стадиона проводился в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». В ходе работ отремонтированы не столько старые объекты спорткомплекса, но и оборудованы новые: залы для ОФП, единоборств и два универсальных спортивных зала. На территории появились новая универсальная спортивная площадка с противоскользящим резиновым покрытием для занятий футболом, баскетболом, волейболом, тренировочное футбольное поле с искусственным газоном и беговая дорожка, а также хоккейная коробка. Для любителей воркаута установлена площадка для занятий силовыми упражнениями.

На стадионе «Торпедо» обновлено футбольное поле и беговые дорожки, спортивные залы и раздевалки, заменены инженерные сети, сантехника, окна, двери. Внутри и снаружи спортивного комплекса установлены современные системы освещения, видеонаблюдения и безопасности. Фасад и кровля спортивного комплекса также отремонтированы и приведены в порядок. Общая площадь работ по реконструкции стадиона составила 24,5 тыс. кв. м.

«Для города Орехово-Зуево, который по праву считается колыбелью российского футбола, это больше, чем капитальный ремонт. Это — возрождение легендарного места! Стадион много лет был тренировочной и домашней ареной профессиональной команды «Знамя труда». Сегодня эстафету принимает новое поколение футболистов, — сказал депутат Государственной думы Геннадий Панин на церемонии открытия. — Вклад в спорт — это вклад в наше общее здоровое будущее! «Торпедо» — наглядный пример того, как инициативы, услышанные от спортсменов, тренеров и родителей, воплощаются в конкретные дела!»

Стадион «Торпедо» в Орехово-Зуево был построен в 1966 году и требовал обновления. После проведения капитального ремонта на базе спортивного комплекса начнут проходить соревнования регионального и всероссийского уровня. А также возобновится тренировочный процесс для спортивных школ и секций по спортивным дисциплинам: бадминтон, киокусинкай, футбол и футзал, а также баскетбол.

Работы по капитальному ремонту стадиона «Торпедо» в Орехово-Зуевском округе были организованы в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.