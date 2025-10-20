В Орехово-Зуеве открыли обновленный стадион «Торпедо»

18 октября в Орехово-Зуеве состоялось торжественное открытие стадиона «Торпедо» после проведенного капитального ремонта. В программе праздника были показательные выступления спортсменов-каратистов и коллектива из брейкинг-студии, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Поздравить жителей с этим событием пришли депутат Государственной Думы Геннадий Панин, депутат Московской областной Думы Максим Коркин и глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий. В ходе церемонии тренерам и родителям спортсменов вручили благодарственные письма. Компания ООО «Элитспецстрой» была удостоена почетной грамоты от администрации округа за свой вклад в строительные работы.

Заведующий отделением хоккея Владимир Антипин поделился впечатлениями, назвав открытие стадиона грандиозным событием для всего города. Он отметил, что ему очень понравилась современная уличная спортивная инфраструктура, а также архитектура главного здания. «Обновленный объект не узнать», — добавил он.

Теперь спортивный комплекс располагает всеми условиями для комфортных тренировок. В числе новшеств — футбольное поле, хоккейная коробка, беговая дорожка с современным покрытием, а также дополнительные универсальные площадки и крытые трибуны. Кроме того, было обновлено здание стадиона, где теперь могут размещаться различные секции.

Первый матч на обновленном поле сыграли ветераны футбола Орехово-Зуевского городского округа. Работы по реконструкции были выполнены в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья».

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.