В округе Молодежный установят хоккейную площадку
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В городском округе Молодежный планируют установить хоккейную площадку, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.
«Объявлен конкурс по подготовке основания, приобретению и установке многофункциональной хоккейной площадки в округе Молодежный», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.
В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении конкурса по подготовке основания, приобретению и установке многофункциональной хоккейной площадки в округе Молодежный, поселок Молодежный, земельный участок 36.
Подрядчик обязуется выполнить работы по подготовке основания, установке хоккейной коробки, устройству резинового покрытия, сооружений, спортивного оборудования и освещения.
Завершить работы планируется в августе 2024 года.
Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.
«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.