В округе Молодежный установят хоккейную площадку

«Объявлен конкурс по подготовке основания, приобретению и установке многофункциональной хоккейной площадки в округе Молодежный», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении конкурса по подготовке основания, приобретению и установке многофункциональной хоккейной площадки в округе Молодежный, поселок Молодежный, земельный участок 36.

Подрядчик обязуется выполнить работы по подготовке основания, установке хоккейной коробки, устройству резинового покрытия, сооружений, спортивного оборудования и освещения.

Завершить работы планируется в августе 2024 года.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.