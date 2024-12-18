В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха ежедневно готовят лыжные трассы

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха на ежедневной основе поддерживают в отличном состоянии лыжные трассы для любительского и профессионального спорта. Лыжные трассы 6 и 4,5 км., а также экотропа подготовлены под коньковый и классический ход. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Как сообщил российский лыжник, депутат совета депутатов Одинцовского округа Михаил Девятьяров, резкие перепады температур не смогут повлиять на качество трасс.

«Сейчас в парке на постоянной основе работают две пушки, которые подготавливают трассы к крупным соревнованиям — лыжным соревнованиям для детей и взрослых на призы Александра Панжинского и Манжосовской гонке. <…> Думаю, что на трассу не смогут повлиять погодные условия, так как из-за количества уже выпавших осадков и подготовленного искусственного снежного покрова трасса хорошо спрессовалась, поэтому сохранится в отличном состоянии», — сообщил, — поделился Михаил Девятьяров.

Он отметил, что в арсенале снегоуплотнительной техники для поддержания лыжных трасс — ратраки, один из которых — отечественного производства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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