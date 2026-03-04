В Одинцово 7 марта пройдет Весенняя гонка Ski Factory 2026

Лыжная гонка «Уралхим Ski Factory 2026» состоится 7 марта в Лазутинском парке Одинцово. Участников ждут несколько дистанций, регистрация открыта для всех желающих при наличии допуска врача, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования пройдут на территории Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха. В программе — супер-спринт, гонка-спутник на 10 км и детские масс-старты.

К участию допускаются все желающие при наличии спортивной экипировки и инвентаря, соответствующих правилам соревнований, а также при отсутствии медицинских противопоказаний. Медицинская справка о допуске обязательна. Участники в возрасте от 14 лет получают стартовые номера при предъявлении паспорта.

Лимит соревнований — 600 человек. Выдача стартовых номеров начнется в 9:00. В случае неблагоприятных погодных условий организаторы могут изменить дистанции или дату проведения. Программа, условия участия и регистрация доступны по ссылке организаторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что каждый год в Подмосковье открывается по 10-12 парков. Каждый парк делают содержательным.

«Это большие территории от 30 до 180 гектаров, и, конечно, преображается вся жизнь вокруг. Можно отдыхать, заниматься спортом», — сказал глава региона.