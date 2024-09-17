В Одинцове прошел VI фестиваль волейбола

сегодня в 11:39

В Одинцовском городском округе прошел ежегодный VI фестиваль волейбола, в котором приняли участие 28 смешанных команд школьников, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Мероприятие проходило на центральном стадионе, где спортсмены 2010–2011 годов рождения играли на специально оборудованных семи мобильных волейбольных площадках, установленных прямо на футбольном поле.

Активную поддержку участникам оказали волейболистки профессионального клуба «Заречье-Одинцово» и спортсменки из училища олимпийского резерва № 2 Московской области.

По итогам соревнований победителями стала команда Одинцовской лингвистической гимназии. Второе место заняли воспитанники гимназии Святителя Василия Великого, а «бронзу» завоевала сборная школы «КвантУм» (г. Звенигород).

Организаторами фестиваля выступили группа компаний «Садовое кольцо», «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта № 6», администрация Одинцовского городского округа, Московская областная федерация волейбола и гимназия Святителя Василия Великого.

VI фестиваль волейбола проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.