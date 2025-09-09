сегодня в 08:35

В Одинцове пройдет второй тур волейбольного Кубка Победы

В Одинцове пройдут игры группы «Б» второго тура Кубка Победы по волейболу среди женских команд. Соревнования команд состоятся с 12 по 14 сентября, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В своей группе в рамках второго круга турнира в Подмосковье сыграют «Заречье-Одинцово» (Московская область), «Динамо-Ак Барс» (Казань), «Динамо-Метар» (Челябинск) и «Уралочка-НТМК» (Свердловская область).

12 сентября состоятся игры между командами из Казани и Челябинска, а хозяйки турнира «Заречье-Одинцово» встретятся с соперницами из Свердловской области. 13 сентября подмосковная команда сыграет с челябинских клубом. В этот же день «Уралочка-НТМК» примет вызов «Динамо-Ак Барс».

В финальный день соревнований пройдет матч двух уральских команд, а хозяйки турнира сыграют с гостями из Казани.

Игры второго тура в группе «А» прошли в Калининграде со 2 по 4 сентября 2025 года.

В рамках первого круга Кубка Победы подмосковная команда «Заречье-Одинцово» одержала три победы и прошла этап турнира без единого поражения, став лидером в своей группе.

За результатами соревнований можно следить по ссылке.

Кубок Победы по волейболу проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Место проведения: Одинцовский г. о., ул. Маршала Жукова, 22, Одинцовский спортивно-зрелищный комплекс.

Дата проведения: 12 — 14 сентября 2025 года. Вход для зрителей свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.