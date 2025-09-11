В Одинцове 13 сентября пройдет фестиваль волейбола

​В фестивале, который проводится в регионе уже в седьмой раз, примет участие 21 смешанная команда юношей и девушек 2011–2012 гг. р. из общеобразовательных организаций Одинцовского городского округа и городского округа Краснознаменск.

​Юные волейболисты сыграют на семи мобильных площадках, расположенных на футбольном поле стадиона «Центральный».

​В качестве судей участие в фестивале примут игроки волейбольного клуба «Заречье-Одинцово», а также спортсменки отделения волейбола областного «УОР № 2».

​Организаторами фестиваля являются: региональный «ЦСП № 6», Московская областная федерация волейбола, группа компаний «Садовое кольцо», администрация Одинцовского городского округа и гимназия Святителя Василия Великого.

​Дата проведения фестиваля: 13 сентября 2025 года.

​Место проведения фестиваля: Московская область, Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, стадион «Центральный».

​Фестиваль проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.