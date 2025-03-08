В НХЛ рассказали, когда Овечкин превзойдет легендарное достижение Гретцки

После последнего противостояния между «Вашингтоном» и «Детройтом» аналитики НХЛ пересмотрели свои расчеты относительно исторического момента в карьере российского хоккеиста Александра Овечкина. Согласно этим данным, хоккеист сможет побить рекорд весной — 11 апреля, когда «Кэпиталз» примут на своей арене «Каролину Харрикейнс», сообщает Газета.ru .

39-летний форвард отлично выступает в нынешнем сезоне — 0,68 шайбы за игру. При сохранении такой голевой активности Овечкин имеет все шансы превзойти легендарное достижение Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ именно в этом матче.

Хоккейный матч между столичной командой и «Детройтом» закончился победой хозяев — 5:2. Александр Овечкин продолжает погоню за легендарным достижением Уэйна Гретцки: после недавнего гола в ворота «Рейнджерс» российскому форварду осталось забросить всего 9 шайб до рекордной отметки в 894 гола в регулярных сезонах НХЛ.

Лидерство в Восточной конференции уверенно удерживает «Вашингтон», имея в активе 90 очков. За ними следуют «Флорида» (81 очко) и «Торонто» (79 очков), занимающие второе и третье места соответственно.

Следующий матч команда Овечкина проведет на домашней арене. Соперником станет «Сиэтл Кракенс», а встреча начнется 9 марта в 22:30 по московскому времени. Примечательно, что свой 885-й гол в карьере капитан «столичных» забил 6 марта в игре против «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее сообщалось, что аналитики ABC также считают, что уже 13 апреля Овечкин побьет рекорд Грецки.