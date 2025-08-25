В Мытищах завершился «Летний Кубок» по хоккею среди молодежи

В летнем кубке приняли участие четыре команды юношей 2009 года рождения. На турнире, проходившем на льду «Арены Мытищи» имени В. И. Шалимова, встретились «Академия Атлант» из Мытищ, «Витязь» из Подольска, «Витязь» из Чехова и ХК «Балашиха». Этот турнир стал важным этапом для будущих выпускников, завершающих спортивное обучение в новом сезоне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С первых матчей определились фавориты турнира. Команды из Мытищ и Подольска уверенно обыграли своих соперников в первых двух турах. В заключительный день соревнований их ждала решающая встреча.

Матч между «Академией Атлант» и «Витязем» из Подольска получился напряженным и зрелищным. Обе команды показали высокий уровень игры, демонстрируя мастерство в обороне и атаке. Основное время завершилось ничьей 1:1, что добавило драматизма финальному поединку. Дополнительное время не выявило победителя, и судьба трофея решилась в серии буллитов. Здесь удача улыбнулась хоккеистам из Подольска, которые смогли забить решающий бросок и завоевать главный приз турнира.

Мытищинская «Академия Атлант» заняла второе место, показав достойную игру на протяжении всего турнира. Бронзовые медали достались команде из Балашихи.

Этот «Летний Кубок» стал ярким событием в спортивной жизни региона, подарив болельщикам множество незабываемых моментов и продемонстрировав высокий уровень подготовки молодых хоккеистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.