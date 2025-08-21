В Мытищах стартовал «Летний Кубок» по хоккею среди молодежных команд

В турнире принимают участие команды спортшколы «Витязь» из Чехова, СШОР «Витязь» из Подольска, СШОР «Балашиха» и академии «Атлант» (Мытищи).

На торжественной церемонии открытия соревнований молодых хоккеистов приветствовал олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Виктор Шалимов. Он пожелал выпускникам подмосковных хоккейных школ реализации всех своих планов и задач, удачного продолжения спортивной карьеры в молодежных и взрослых клубах.

В стартовом матче турнира мытищинский «Атлант» уверенно переиграл ХК «Балашиха» с результатом 11:1. Но вся борьба еще впереди. Приглашаем болельщиков поддержать свои команды на «Арене Мытищи» и с высокой вероятностью увидеть игру будущих звезд отечественного хоккея.

20 августа

Основная арена

13.15. Балашиха – Подольск;

16.00. Мытищи – Чехов.

21 августа

Тренировочная арена

12.15. Мытищи – Подольск.

Основная арена

15.15. Чехов – Балашиха.

17.45. Торжественное закрытие турнира. Награждение команд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.