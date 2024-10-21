В Мытищах прошли соревнования по вольной борьбе

В центре единоборств мытищинского спортивного комплекса «Строитель» 18 октября прошли соревнования по вольной борьбе памяти тренера Аму Карибова. В турнире приняли участие около 200 единоборцев из Москвы, Московской области и Республики Дагестан, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

10 марта ушел из жизни замечательный специалист, тренер-преподаватель высшей категории по спортивной борьбе мытищинской спортивной школы «ЦДЮС» Аму Карибов. Всю свою жизнь он посвятил спорту и воспитал плеяду ярких спортсменов. Воспитанники Аму Карибова были постоянными победителями и призерами всероссийских и межрегиональных соревнований, они впоследствии добились выдающихся успехов.

«Это первый турнир, посвященный памяти нашего выдающегося тренера, — отметил начальник управления по физической культуре и спорту администрации городского округа Мытищи Дмитрий Герман. — Мы планируем сделать эти соревнования традиционными, возможно, придать им статус всероссийского уровня».

Аму Карибов пришел в мытищинский спорт в 2006 году. Тренировал детей на различных площадках, в итоге занял должность старшего тренера отделения вольной борьбы в спортивной школе «ЦДЮС», где создал коллектив единомышленников. Сегодня его ученики тренируют молодых мытищинских борцов.

«Преемственность поколений — это важная часть нашей общей работы, — подчеркнул директор спортивной школы «ЦДЮС» Максим Бабухин. — Аму Карибович был из тех людей, которые умеют объединять. Вместе со своими учениками он добился высоких результатов. Они сегодня продолжают его дело».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.