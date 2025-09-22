В Мытищах прошли соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных»

Ранее на стадионе «Торпедо» в Мытищах собрались более 130 воспитанников спортивной школы «Авангард», чтобы продемонстрировать свои навыки в легкоатлетическом многоборье. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Проведение соревнований началось более 15 лет назад, однако на регулярной основе они проходят только 5 лет.

Программа включает четыре дисциплины: спринт на 60 метров, прыжки в длину, метание мяча и бег на средние дистанции.

Всего в соревнованиях приняли участие 130 юных спортсменов.

Название «Шиповка юных» символизирует первые шаги в многоборной подготовке. Для самых младших участников это важные старты в начале сезона, которые помогают оценить свои силы и определить дальнейший путь развития. Для старших спортсменов — возможность показать свои достижения за прошедший учебный год и подготовиться к новым вызовам.

Эти соревнования не только выявляют таланты, но и служат важным этапом в формировании спортивных навыков и уверенности в себе у юных легкоатлетов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.