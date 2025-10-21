В Мытищах прошел турнир по рукопашному бою

Всероссийский ежегодный «Турнир памяти воинов» в мытищинском центре единоборств объединил более 400 спортсменов из разных регионов России. Это уже пятое соревнование по армейскому рукопашному бою среди допризывной молодежи, посвященное военнослужащим и сотрудникам силовых структур, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участниками состязания стали 58 команд из 26 субъектов Российской Федерации. Спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и мастерства в армейском рукопашном бою, который сочетает элементы защиты и нападения из различных видов единоборств. Этот вид спорта не только развивает физическую силу, но и воспитывает дисциплину, уважение к сопернику и силу духа.

По итогам соревнований первое место завоевала команда Московской области, второе — сборная города Москвы, бронзу получили спортсмены из Краснодарского края.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.