В Мытищах прошел футбольный матч легенд футбола

27 июля в Мытищах прошли мастер-классы для мальчишек и девчонок. Для детей участников спецоперации были подготовлены памятные подарки — футбольные мячи с автографами именитых спортсменов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Матч с участием сборной городского округа Мытищи под руководством Виктора Шалимова и легенд футбола получился в лучших спортивных традициях. Сердца 2500 зрителей стучали в унисон, когда забивался очередной гол. Футбольные качели смещались в сторону каждой команды до финального свистка судьи.

Удача в этот день улыбнулась легендам футбола. Уверенным ударом решающий мяч отправил в ворота соперников Дмитрий Аленичев. Итоговый счет на табло — 5:4.

«Благодарю губернатора Московской области Андрея Воробьева за уникальный проект „Выходи во двор“, дающий возможность подрастающему поколению встретиться с легендами спорта, которые являются настоящим» — сказала глава городского округа Мытищи, Юлия Купецкая.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркивал, что все запросы жителей должны своевременно реализовываться.

«Все понимаем, я часто это говорю, что каждый месяц, каждый период года имеют свою специфику, свои приоритеты для того, чтобы все те мероприятия, которые являются важными для жизни нашей страны, нашего региона, каждого человека были своевременно реализованы. Каждый из нас отвечает за очень важные направления, которые касаются миллионов людей», — сказал Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.