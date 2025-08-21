В Мытищах прошел детский турнир по флорболу

На хоккейной площадке стадиона «Торпедо» прошел IX этап Летней спартакиады детских дворовых команд, организованной отделом физкультурно-массовой работы Центра физической культуры и спорта «Мытищи». На этот раз юные мытищинские спортсмены выявляли сильнейшего в соревнованиях по флорболу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всего в общий зачет спартакиады было заявлено 10 видов спорта. От классических до достаточно непривычных. Вот и турнир по флорболу для многих ребят стал первым опытом в данном виде спорта, хотя эта дисциплина уже стала традиционной для мытищинских дворовых спартакиад, поскольку при упрощенных правилах является доступной для всех. Мяч, клюшка, ворота, понимание правил – и вот уже страсти на площадке кипят.

В турнире приняли участие четыре команды. Соревнования прошли по круговой системе, все игры – в увлекательной и захватывающей борьбе, а победителем стал сборный коллектив из игроков команд «Порту» и «Олимпик». Достойную конкуренцию им составили «Биг Бен», «Бостон» и «Реальные кабаны», собравшие баллы в общий зачет Спартакиады.

Абсолютный победитель сезона будет определен 29 августа на завершающем этапе спартакиады в соревнованиях по пляжному футболу. В этот же день пройдет награждение победителей и призеров летнего спортивного марафона детских дворовых команд городского округа Мытищи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.