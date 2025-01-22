В Мытищах 30 января пройдет V этап спартакиады трудящихся

30 января в центре единоборств на базе СК «Строитель» пройдет V этап спартакиады трудящихся городского округа Мытищи сезона 2024/2025. Участники сразятся в турнире по шахматам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спартакиады трудовых коллективов в советское время были необыкновенно популярны. Каждое предприятие выявляло в своих рядах талантливых спортсменов и способствовало развитию физкультуры и спорта. В городском округе Мытищи возродили эту традицию.

Шахматы не тот вид спорта, который требует громкой музыки и активной поддержки болельщиков, но организаторы приглашают команды трудовых коллективов и их болельщиков принять участие в турнире, результаты которого могут существенно повлиять на расстановку сил в общем зачете.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (498) 610-04-14 или по электронной почте: komsportrai@bk.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.