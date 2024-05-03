В Москве реконструируют и построят еще 15 спортобъектов в 2024 году

В столице продолжается реализация госпрограммы «Спорт Москвы». В 2024 году в мегаполисе планируется построить и реконструировать еще 15 спортивных объектов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Он рассказал, что с 2011 года в столице построили и реконструировали более 200 спортивных объектов. На этом власти не планируют останавливаться.

Еще 15 объектов будут возведены в этом году. Четыре из них уже готовы — это спорткомплекс «Раменки», спортзал «Дружба» в «Лужниках», дворец тенниса «Лужники» и ледовая арена в Щербинке.

В прошлом году в столице появилось 25 крупных объектов. Спортивная инфраструктура Москвы продолжит развиваться, чтобы спортсмены могли тренироваться и достигать больших побед.

Также стало известно, что до 2030 года в Москве особое внимание будет уделяться развитию культурно-познавательного и развлекательного туризма. Ожидается, что к тому времени в мегаполис с этой целью приедут 24 млн гостей.