В Москве объявили победителей международного турнира по каратэ «Кубок Наций»

С 28 февраля по 1 марта в Москве на арене «Баскет Холл» прошел III Международный турнир по кекусинкан каратэ «Кубок Наций». Озвучены итоги турнира.

В соревнованиях приняли участие порядка 1600 спортсменов из более чем 43 стран и 41 региона России. Турнир охватили все ключевые дисциплины кекусинкай– ката, кумите и буки дзюцу. Во второй день «Кубка наций» на татами встретились мужчины и женщины старше 18 лет во всех весовых категориях.

Российская сборная получила 872 медали (286 золотых, 240 серебряных, 346 бронзовых) и заняла первое место в общем зачете с рекордным преимуществом. Также в тройку сильнейших вошли Казахстан и Япония. Всего в списке призеров — 17 государств: Россия, Казахстан, Япония, Иран, Беларусь, ОАЭ, Республика Конго, Южная Африка, Ирак, Кувейт, Республика Корея, Гвинея, Непал, Уругвай, Боливия, Абхазия и Армения.

Перед финалом с напутственными словами выступили почетные гости турнира. Так, свои пожелания бойцам передал заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, председатель правления ассоциации карате России Юрий Трутнев.

«Этот турнир не просто состязание за звание лучших. Это испытание силы духа, упорства и непоколебимой воли. Здесь рождается и закаляется характер. Проявляется мастерство и рождается настоящая дружба, которая сильнее чем границы. Желаю всем участникам честной и бескомпромиссной борьбы, объективного судейства и ярких побед», — сказал Трутнев.

Министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в приветственном адресе отметил значимость турнира для укрепления международных связей.

«Президент России Владимир Владимирович Путин отмечает, что многие особенности характера человека, которые прививают спортивные единоборства, помогают ему двигаться вперед. Цель „Кубка Наций“ — укрепление международных спортивных связей и развитие детско-юношеского спорта. В соревнованиях принимают участие более 1600 спортсменов разного возраста: от совсем юных до уже опытных. Это событие не первый год способствует сохранению традиций единоборств в нашей стране и привлекает все больше атлетов», — сказал министр.

Итоги участия команд российских регионов подвел заместитель председателя Союза промышленников и предпринимателей «Иволга», соорганизатор турнира Артем Петрухин.

«В Год единства народов России наш турнир стал живым доказательством силы спортивного объединения страны: бойцы из пятнадцати ведущих регионов завоевали свыше тысячи медалей, а география призеров выросла от столичных центров до Дальнего Востока. Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург традиционно задали высокий темп, однако особенно приятно видеть, как к лидерам уверенно подключились Челябинская, Калининградская и Кировская области, придав соревнованию еще больший масштаб. При этом не только российские спортсмены продемонстрировали впечатляющий уровень: одним из самых напряженных поединков турнира стало противостояние Хаято Чиды из Японии и Сергея Андропова из Томской области, где представитель родины каратэ завоевал первое место», — сказал он.

Петрухин также поблагодарил делегацию Японии во главе с Юмэхаро Юкино и отметил, что такое признание со стороны родоначальников каратэ — еще один шаг к повышению статуса турнира на международной арене.

С 2025 года турнир «Кубок Наций» включен в единый календарный план Минспорта РФ. Он входит в перечень соревнований, по итогам которых присваиваются высшие спортивные звания.

Организаторы турнира — Минспорт РФ, Союз промышленников и предпринимателей «Иволга», Федерация Кекусин-кан каратэ-до России, Ассоциация Киокусинкай России, клуб каратэ «Подольск-Додзе» при поддержке Российского Союза боевых искусств.

