В Лосино-Петровском округе 4 марта пройдет «Мартовский забег»

сегодня в 17:22

Весенняя программа стартует в парках Лосино-Петровского округа со 2 по 8 марта. Жителей и гостей ждут спортивные соревнования, мастер-классы и праздничные мероприятия к международному женскому дню, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программу откроют 2 марта в Лосино-Петровском парке разминка «Спортивные ребята» и эстафеты «На старт! Внимание! Март!». 3 марта в Свердловском парке состоится развлекательная программа «Весенняя пора» и мастер-класс «Цветы для мамы».

4 марта в 13:00 в Лосино-Петровском парке пройдет соревнование по бегу «Мартовский забег». В программе — спортивный забег, городошный биатлон, гигантская дженга, веселые эстафеты, фотовыставка и чайная станция с угощениями.

6 марта гостей Лосино-Петровского парка ждут анимационная программа «Весенние забавы», спортивно-игровая программа «В поисках веселья» и викторина «Умняшки». 7 марта в Свердловском парке проведут спортивную программу «Физкульт-привет!» и веселые старты «Мы — команда!». Завершится неделя 8 марта большим праздником «Весна, цветы и комплименты» с мастер-классами, экскурсией, концертной программой и акцией по раздаче тюльпанов.

Все мероприятия бесплатные. Возрастное ограничение — 0+. Актуальную информацию можно уточнить в официальных аккаунтах парков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.