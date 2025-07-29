В Лобне прошел благотворительный футбольный турнир

27 июля на лобненском стадионе «Москвич» состоялся благотворительный турнир по футболу «Кубок поддержки». В мероприятии приняли участие 8 любительских городских команд, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Состязания были организованы комитетом по физической культуре и спорту администрации городского округа совместно с местной общественной организацией «Федерация футбола городского округа Лобня» в лице президента Андрея Бондаренко.

В ходе благотворительного мероприятия на развитие проекта «Клуб адаптивного спорта — Активные люди» были собраны пожертвования в размере 52 440 рублей. В рамках этого проекта проходят занятия физической культурой для лобненских детей от 5 до 18 лет с ментальными нарушениями.

В ходе соревнований первое место и золотую медаль получила команда «Катюшки». Серебро завоевали команда «РАКАМАКАФО». Бронзовую медаль турнира и третье место пьедестала досталось в напряженной борьбе команде «Урожай». 4 место разделили между собой команды: «СТИЛТЕХНОЛОДЖИ КОМПАНИ», «Булетс» и «СОППсОВЗ».

«Выражаем благодарность всем участникам, за качественную, достойную игру и поддержку в благотворительной миссии турнира», — отметили организаторы мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.

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