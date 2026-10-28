В Люберцах планируют построить 19 спортивных объектов до конца 2029 года

Городской округ Люберцы планирует получить 19 новых спортивных объектов до конца 2029 года. Часть из них предназначена для занятий падел-теннисом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спортивную инфраструктуру в Люберцах развивают в рамках национального проекта «Спорт России», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«На улице Льва Толстого строители уже возводят каркас будущего спортивного объекта для занятий падел-теннисом, в нем разместятся семь кортов. В СК «Подмосковье» (ул. Электрификации) ведется обустройство трех падел-кортов. Оба объекта будут доступны для посещений в 2027 году», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

В 2027 году также планируют открыть физкультурно-оздоровительный комплекс около школы №24 на улице Красногорской, 3а. В микрорайоне Зенино на улице Камова, 7/3, строят спортивный комплекс площадью 8,2 тыс. кв. метров. Возле Наташинского парка в 2027 году намерены начать строительство падел-центра на десять кортов.

Параллельно прорабатывают строительство центра художественной гимнастики в Люберцах, комплекса для занятий футболом, боксом и гимнастикой, а также термально-спортивного комплекса в Дзержинском.

На 2027 год намечено проектирование комплекса с бассейном и залом для тяжелой атлетики. Он разместится на Октябрьском проспекте рядом со спортивной школой олимпийского резерва.

В 2026 году в Люберцах уже открыли физкультурно-оздоровительный комплекс на улице 8 Марта, 6А, и сезонную спортивную площадку в поселке Калинина, 42А. До конца года планируют открыть еще один физкультурно-оздоровительный комплекс на Октябрьском проспекте, 118, и бассейн в поселке Томилино на улице Крылова, 6.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.