В Красногорске прошли Всероссийские соревнования по выездке «Гордость России»

Лучшие наездники и скакуны из 140 участников со всей страны поборолись за кубок на Всероссийских соревнованиях по выездке «Гордость России» в Красногорске, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Состязания проходили в конном клубе «Новый век» и были организованы для поддержки и развития отечественного коннозаводства. В турнире участвовали лошади, рожденные на территории России, среди которых были представители разных пород: русской верховой, терской, ганноверской, тракененской, вестфальской, ольденбургской, ахалтекинской и фризской.

Участники соревновались во всех возрастных категориях и зачетах, включая тесты для детей, юношей, юниоров и молодых лошадей, а также малые и большие езды. «Гордость России» является одним из ключевых соревнований сезона, и каждый год количество спортсменов растет.

Турнир начался с ветеринарной инспекции в четверг, 18 июля, и продолжился ездой для молодых лошадей в пятницу. Затем зрители увидели малый приз, средний приз № 2 и большой приз, включенные в программу Олимпиады. В субботу были определены лучшие молодые лошади турнира, а опытные спортсмены участвовали в программах переезд Большого приза и КЮР Большого приза — произвольной программе под музыку. В воскресенье завершился турнирный календарь участниками КЮРа среднего приза.

«Гордость России» — традиционное место встречи коннозаводчиков, спортсменов, потенциальных покупателей лошадей и всех, кто заинтересован в развитии отечественного коннозаводства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.