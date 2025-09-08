В Котельниках прошел кубок по футболу

На стадионе «Здоровье» в Кузьминском лесопарке городского округа Котельники состоялся «Кубок городского округа Котельники по футболу», приуроченный ко Дню города. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В турнире приняли участие 12 любительских команд, которые на протяжении всей игры демонстрировали настоящее командное взаимодействие и высокий уровень индивидуального мастерства. Каждый матч сопровождался напряженной борьбой, острыми моментами и искренними эмоциями.

По итогам соревнований в упорной и динамичной борьбе первое место и золотые медали завоевала команда «Белая Дача». Серебряным призером стала команда военнослужащих ВКС МО РФ «Zаря», показавшая собранность и волю к победе. Бронзовые награды достались футболистам команды «Альянс», которые также продемонстрировали яркую игру на всех этапах турнира.

Кроме того, были отмечены лучшие игроки в отдельных номинациях. Награды получили: «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший бомбардир» и «Лучший игрок» Кубка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.