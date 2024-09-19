В Королеве завершился турнир по футболу среди детских дворовых команд

В Королеве завершился традиционный турнир среди детских дворовых команд на «Кубок ПИФ» — ребят, играющих в футбол. Почти все лето более 200 юных спортсменов из 18 команд боролись за выход в финал, сообщает пресс-служба администрации наукограда.

Игры проводились на дворовых спортивных и спортивных площадках, расположенных на территории учебных заведений городского округа Королев в трех возрастных категориях. Финальные состязания прошли 15 сентября на стадионе «Металлист» и стали важным событием для юных королевских футболистов, которые на протяжении всего летнего сезона сражались за главный трофей турнира.

В двух возрастных группах до 9 и до 13 лет кубок завоевали команды культурно-спортивного комплекса «Мальцево» из Щелкова. В группе до 11 лет лучшей стала королевская команда «Металл».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.