В Коломне прошел праздник ГТО для спортсменов с ОВЗ

Спортивный праздник «ГТО для всех» состоялся 19 февраля в конькобежном центре «Коломна». Около 30 участников с ограниченными возможностями здоровья из Коломны и соседних муниципалитетов сдали нормативы комплекса ГТО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии приняли участие спортсмены-любители разных возрастов. Самому младшему участнику исполнилось 13 лет, самому старшему — 75. Для них подготовили все нормативы, доступные людям с ограниченными возможностями здоровья, включая стрельбу из пневматической винтовки и дисциплины в легкоатлетическом манеже.

«Очень приятно, когда к нам приезжают друзья из соседних городов. ГТО — это значит, в первую очередь, проверить себя и свои силы, дать себе настоящую правдивую оценку», — отметил начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа Коломна Вячеслав Криволапчук.

Заместитель начальника отдела адаптивно-физической культуры спортивного комплекса «Лидер» Андрей Чечеткин сообщил, что в соревнованиях участвовали люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения и общими заболеваниями. По его словам, в секциях настольного тенниса, волейбола сидя, плавания и стрельбы регулярно занимаются около ста человек, среди них есть ветераны специальной военной операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.