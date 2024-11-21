В Клину состоится легкоатлетический забег 24 ноября
Фото - © Администрация городского округа Клин
24 ноября в 10:00 в Клину состоится легкоатлетический забег по территории вновь открытой лесопарковой территории «Талицкий лес». Это забег по пересеченной местности дистанцией 7 километров. Он проходит по проложенной лыжной трассе из покрытия гравийной крошки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Организаторы из команды «Клин Multisport long» предупреждают участников о необходимости брать теплые вещи на финиш, термосы с горячим питьем. Встреча участников состоится в Талицком лесу в воскресенье, 24 ноября не позднее 9:50 у входа в лес.
Участников просят приходить переодетыми, разогретыми и готовыми бежать. Длина одного круга — 5,8 км. Пробежать можно любое количество кругов. Важно не обгонять пейсмейкера (бегуна, задающего темп всей группе).
Открытие сезона забегов в лесопарке «Талицкий лес» состоялось 3 ноября 2024 года. В первом забеге приняло участие 19 бегунов. С тех пор компания сторонников проекта Клин Multisport team растет от встречи к встрече.
Возрастное ограничение: 18+.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.