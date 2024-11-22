В Клину пройдет очередной забег проекта «Пять верст» 23 ноября

По сложившейся традиции забег проекта «Пять верст» будет проходить в Клину 23 ноября в парке «Сестрорецкий», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Зима в этом году не спешит радовать снежными пейзажами, давая возможность привыкнуть к межсезонью и отсутствию ярких красок за окном. Поэтому предпочтения пока отдается не шубе и валенкам, а кроссовкам и беговой экипировке.

«Пять верст» в Клину — это проект, направленный на пропаганду здорового образа жизни, который целиком и полностью реализуется силами волонтеров.

В телеграм-чате движения пможно узнать, как стать волонтером проекта «Пять верст» в Клину и занять место среди участников забегов. Также у движения «Пять верст» в Клину появились партнеры — движение «Клин Multisport team» теперь организуют более длительные беговые мероприятия во вновь открытом в Клину лесопарке «Талицкий лес» по воскресеньям.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.