В Клину фестиваль единоборств собрал около 400 участников

В этом году спортивный праздник посвящен годовщине вхождения в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. В любительских и профессиональных боях приняло участие более 30 спортсменов из Клина, Твери, Тамбова, Домодедово, Зеленограда и других округов. Также к фестивалю присоединились спортсмены из Грузии. Фестиваль организован в рамках проекта «Старший брат» совместными усилиями партии «Единая Россия» и спортивного комплекса «Клинский», передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Участниками фестиваля стали, в частности, ребята из ДНР и Курской области, проживающие в пункте временного размещения «Звонкие голоса». Они были награждены памятными призами от «Единой России».

Стартовал фестиваль с проверки силы для всех желающих: силомеры, измерение силы сжатия, армрестлинг, гиревой спорт. Кроме того, в рамках мероприятия зарядку и автограф-сессию провел чемпион мира по боксу среди профессионаловРоман Андреев.

«Десятки участников, сотни зрителей, но главное — гости из разных стран и нашей Новороссии. Символично, что фестиваль мы проводим в преддверии годовщины вхождения в состав России новых территорий», — отметил председатель местного совета сторонников партии, куратор партпроекта в Клину Артем Горовецкий.

Напомним, партпроект «Единой России» «Старший брат» направлен на социализацию и обеспечение досуговой деятельности подростков путем проведения регулярных занятий в спортивных коллективах.

В 2023 году проект стартовал в ДНР — соглашение с Донецким региональным отделением «Единой России» было подписано секретарем Московского областного отделения партии, председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.