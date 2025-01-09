В Кашире состоялись межрегиональные соревнования по легкой атлетике

6 января во ДС «Юбилейный» спортклуба «Кашира» им. Н. П. Елисеева состоялись XXXIV межрегиональные соревнования по легкой атлетике памяти Б. Н. Моисеева. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из Каширы, Луховиц, Ступина, Зарайска и Коломны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мальчики и девочки 2012–2015 гг. р. и моложе продемонстрировали свои возможности на дистанциях: бег на 30, 35 (с барьерами), 200, 400 метров, а также эстафетный бег в команде из 4 человек (по одному спортсмену из каждой возрастной категории).

По итогам забегов каширские спортсмены завоевали 83 медали.

Спортсмены тренируются под руководством инструкторов по спорту спортклуба «Кашира» имени Н. П. Елисеева Андрея Богданова, Елены Богдановой и Марии Коротеевой, а ребята из мкр. Ожерелье занимаются на базе школы-интерната с учителем физкультуры Евгением Хорлиным. Все участники показали достойные результаты, а победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами. Награждение победителей проводила директор спортклуба «Кашира» имени Н. П. Елисеева Светлана Княжничева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.