В I сезоне единой школьной лиги Подмосковья состоится более 5 тыс соревнований

​Свыше 5 тыс. соревнований по футзалу, волейболу, баскетболу 3×3 и шахматам пройдут в рамках дебютного сезона единой школьной лиги Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Турниры состоятся в два этапа: муниципальный проводится с ноября 2024 года по апрель 2025 года, а региональный, на котором будут определены победители и призеры, пройдет в апреле 2025 года. В борьбу за главные трофеи лиги уже вступили более 10 тыс. школьников из 179 общеобразовательных учреждений городских округов: Дмитровский, Королев, Балашиха, Домодедово, Подольск, Коломна, Ступино, Дубна, Истра, Наро-Фоминский и Одинцовский.

Официальный старт сезона Единой школьной лиги состоялся 31 октября в Балашихе. Онлайн-трансляцию торжественной церемонии посмотрели свыше 130 тыс. человек.

​К амбассадорам Школьной лиги Подмосковья, среди которых Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, присоединился телеведущий, спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев, а также мастер спорта по фигурному катанию, вице-чемпион Азербайджана, спортивный журналист и телеведущая «Матч ТВ» Эмма Гаджиева.

​Проект подразумевает привлечение наставников-амбассадоров к школьным соревнованиям на постоянной основе. Именитые спортсмены будут регулярно проводить мастер-классы, анализировать игры команд, предоставлять комментарии и делиться своим опытом и знаниями с участниками.

​Также в рамках Единой школьной лиги Московской области успешно реализуются мероприятия по популяризации лиги среди учащихся и их родителей. Уже сформированы и начали свою работу пресс-службы, где школьники могут попробовать себя в роли журналистов. Созданы фан-клубы и тематические сообщества в поддержку команд-участниц соревнований. Кроме того, дети самостоятельно ведут фото- и видеосъемку турниров.

​Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.