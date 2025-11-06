В Химках стартовал Всероссийский турнир по фехтованию на призы Яны Егорян

В Химках начался Всероссийский турнир по фехтованию на призы двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян. Участие принимают более 400 спортсменов из России и стран СНГ, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

«Для меня важно поддерживать спортсменов не только словом, но и делом. Это наш способ сказать спасибо спортсменам за смелость и целеустремленность!» — написала Яна Егорян в своем телеграм-канале.

В первый день турнира прошли отборочные этапы для юношей и девушек до 15 лет по сабле. В программе турнира запланированы также командные зачеты, групповые этапы и захватывающие финалы. Организаторы уверены, что соревнования позволят выявить новых звезд российского фехтования и внести вклад в дальнейшее развитие вида спорта в нашей стране.

Всем участникам выдали специальный призовой набор. Внутри «легендарного мешка Яны Егорян» спортсмены найдут полезные подарки: часы Xiaomi Band 9 для мониторинга физической активности, брендированную футболку, вкусный и полезный перекус и бутылку воды для поддержания водного баланса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.