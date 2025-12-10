В Химках прошел турнир по настольному теннису ко Дню Героев Отечества

10 декабря в училище олимпийского резерва № 3 провели турнир по настольному теннису, посвященный Дню Героев Отечества. Этот вид спорта по праву считается одним из флагманских в Подмосковье. Именно в Химках тренируются чемпионы и призеры Всероссийских и международных соревнований, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Настольный теннис — наш профильный вид спорта, поэтому такой турнир стал понятным и близким форматом для студентов и итоговым событием патриотической работы», — отметила советник директора по воспитанию Любовь Густилина.

В турнире приняли участие студенты и спортсмены всех отделений, преподаватели, сотрудники офиса и руководство училища. Соревнования проходили по олимпийской системе — на вылет, с финальными поединками.

Среди почетных гостей — член ассоциации ветеранов СВО Химок Владислав Степушин. Он подчеркнул важность патриотического воспитания молодежи и уважения к героям Отечества.

«Эти ребята представляют наш город и страну на спортивных площадках, поэтому должны знать, что такое — любить свою Родину. А благодаря таким турнирам, они понимают, что важно держать ответственность за себя, за Отечество, всегда помнить и чтить людей, проявляющих мужество и героизм», — подчеркнул Владислав Степушин.

Победителями соревнований стали:

1 место — студент Илья Кузнецов;

2 место — студент Артем Попович;

3 место — преподаватель Иван Никитин.

Подобные спортивные состязания помогают формировать у молодежи чувство ответственности, уважения и любви к Родине.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.