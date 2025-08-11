В Химках прошел летний фестиваль «Победа»

В Химках в парке Толстого провели турнир по большому теннису. На открытом корте Академии Александра Островского сразились за звание лучших десятки спортсменов-любителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования провели ко Дню физкультурника в рамках летнего фестиваля «Победа».

По условиям турнира всех участников поделили на две группы. Каждый матч длился до 10 очков. Затем выявили лучших теннисистов, которые вышли в полуфинальные и финальные матчи.

«Большой теннис, сквош, бадминтон, настольный теннис и другие виды ракеточных видов спорта с каждым годом все сильнее развиваются в России. Я рад, что Химки играют важную роль в популяризации этих направлений. Мы с коллегами по Совету депутатов и администрация города поддерживаем развитие спорта в Химках и стараемся создавать тренировочные площадки для всех направлений», — отметил заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, депутат Валентин Герасимов.

Академия Александра Островского является одной из самых крупных частных теннисных школ в Московском регионе. Теннисная академия находится в зеленой зоне Старых Химок, в парке Толстого. Здесь регулярно проходят мероприятия разного формата для детей и взрослых. Гости могут посещать индивидуальные и групповые занятия, а также арендовать корт для самостоятельной игры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.