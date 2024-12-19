В Химках пройдут соревнования по авиамодельному спорту

В Доме юных техников «Интеграл» городского округа Химки проведут соревнования по авиамодельному спорту «Зимняя гонка». Спортсмены продемонстрируют свои навыки в управлении кордовыми моделями самолетов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Доме юных техников «Интеграл» городского округа Химки проведут соревнования по авиамодельному спорту «Зимняя гонка». Спортсмены продемонстрируют свои навыки в управлении кордовыми моделями самолетов.

Командные гонки проведут в классе F-2C. После квалификационных туров пройдут полуфиналы и финал на трёх специальных моделях. Каждой из них управляет отдельный экипаж, состоящий из пилота и механика. Модели будут летать по одному и тому же кругу. Гонки проведут на заранее установленное количество кругов — расстояние должно быть пройдено минимум с одной посадкой для дозаправки топливом. Время прохождения дистанции каждой моделью будет зафиксировано.

«Зимнюю гонку» проведут уже в эту субботу — 21 декабря в 11:00. Авиамоделисты сразятся на кордодроме Дома юных техников «Интеграл» по адресу — улица Лавочкина, дом 7. Погрузиться в мир авиамодельного спорта и технического творчества сможет каждый. Вход — свободный.

Ранее в Химках провели отборочный этап Всероссийского конкурса по авиамодельному спорту «Кибердром Старт». Участников проверили на знание беспилотной авиационной системы, умение скоростного пилотирования на трассе с препятствиями, а также умение пилотирования без FPV-оборудования. В конкурсных заданиях приняли участие более 100 детей в возрасте от 12 до 14 лет из двадцати школ.



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.



«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.